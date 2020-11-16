Челябинец попался на изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов

Информационное
агенство
Адрес редакции:
E-mail:
Телефоны:
E-mail по вопросам рекламы:
Телефоны по вопросам рекламы:
Разделы:
Полицейские задержали челябинца за изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов. В отношении него возбуждено три уголовных дела.
В Челябинске полицейскими задержан 49-летний житель Тракторозаводского района, который незаконно изготовил огнестрельное оружие, переделав сигнальный пистолет, а также боеприпасы к нему. По данным фактам в отношении мужчины возбуждено три уголовных дела.
Два их них по статье 223 Уголовного кодекса Российской Федерации –«Незаконное изготовление оружия». Максимальный срок по этой статье до пяти лет лишения свободы.
Третье уголовное дело возбуждено по статье 222 – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальный срок по ней – лишение свободы до четырех лет.
Преступления были выявлены в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал»
«За период проведения мероприятия возбуждено 12 уголовных дел, из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия и боеприпасов. За совершенные противоправные деяния к уголовной ответственности привлечены восемь человек. Всего за период проведения мероприятия, из незаконного оборота полицейскими изъято две единицы огнестрельного оружия и 45 боеприпасов», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Напомним, ранее в рамках операции «Арсенал» сотрудники полиции обнаружили и изъяли 450 патронов калибров 5.6 и 5.45 миллиметра дома у ранее не судимого жителя села Байромгулово Аргаяшского района. В Саткинском районе полицейские установили, что местный житель незаконно хранил у себя 166 боеприпасов и килограмм пороха.
Адрес редакции:
E-mail:
Телефоны:
E-mail по вопросам рекламы:
Телефоны по вопросам рекламы:
Разделы:
При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем
Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.
Политика обработки персональных данных
Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".
Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Главный редактор - Поволоцкая И.И.
Лента новостей