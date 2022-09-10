Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей

Житель Челябинска, решив заработать на инвестициях, лишился более 1,3 миллиона рублей личных накоплений. По факту мошенничества в полиции возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ.

С заявлением по факту совершения в отношении него мошеннических действий прозревший мужчина 1957-го года рождения обратился в отдел полиции «Курчатовский УМВД России по городу Челябинску.

Потерпевший пояснил полицейским, что ему на телефон через мессенджер поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником брокерской компании и предложила заработать на инвестициях. Мужчина с легкостью согласился на заманчивое предложение.

По инструкции мошенницы челябинец открыл специализированный счет. В течение месяца он вносил депозиты в размере от 20 000 до 200 000 рублей. Позднее у потерпевшего возникли проблемы с выводом денежных средств. Поняв, что он имеет дело с мошенниками, мужчина обратился в полицию. Таким образом, злоумышленники выманили у доверчивого горожанина свыше 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Будьте внимательны при общении и совершении различных сделок в сети Интернет. Не переводите деньги на созданные для вас кем-либо брокерские счета. Не передавайте данные учетных записей и пароли незнакомцам.