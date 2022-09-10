10.09.2022
Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей
10.09.2022
В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись
09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
09.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.09.2022
В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями
09.09.2022
СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь
Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей
09.09.2022
Замглавы МУ «Благоустройства» администрации Златоуста оставлен под стражей
08.09.2022
Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
05.09.2022
Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022