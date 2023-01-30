30.01.2023
Челябинец пытался убить жену и тещу
30.01.2023
Всероссийские соревнования по фристайлу в Миассе завершены
30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
Челябинец пытался убить жену и тещу
20.01.2023
Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО
20.01.2023
На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега
19.01.2023
Дело об убийстве челябинки, чье тело нашли у мусоперерабатывающего завода, передано в суд
19.01.2023
Глава СКР потребовал повторно возбудить уголовное дело по бездействию властей Коркино
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023