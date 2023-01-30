Челябинец пытался убить жену и тещу

Жителя Челябинска будут судить за покушение на убийство жены и тещи. Все происходило на глазах пятимесячного ребенка.

По версии следствия в октябре 2022 года 35-летний мужчина, находясь в квартире дома по Краснопольскому проспекту, в ходе конфликта начал душить жену полотенцем и грозился убить.

«Женщина втайне от мужа написала своей матери и попросила приехать. После приезда тещи обвиняемый в коридоре квартиры нанес ей ножевые ранения, от которых она упала на пол и была обездвижена в силу тяжести ранений», - сообщила старший помощник прокурора региона Челябинской области Наталья Мамаева.

В момент совершения преступления в квартире также находился пятимесячный ребенок семейной пары.

Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, забежал на кухню и нанес не менее четырех ударов в грудную клетку и спину жене, которая оказывала активное сопротивление. Своевременно прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи оказала женщинам первую неотложную медицинскую помощь.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд.