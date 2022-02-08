Челябинец разослал коллегам по работе интимные фото бывшей жены

Житель Челябинска осужден за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшей супруги. Он разослал ее интимные фото коллегам по работе.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина, являющийся бывшим супругом потерпевшей, из неприязненных отношений отправил сообщения с фотоизображениями, содержащие сведения о частной жизни бывшей супруги, на несколько электронных адресов коллег потерпевшей, чем нарушил ее право на неприкосновенность частной жизни, а также причинил моральные и нравственные страдания. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ.