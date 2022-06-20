Челябинец в ходе разборок устроил стрельбу в магазине: один мужчина ранен, второй скончался

В Ленинском районе Челябинска в одном из магазинов в результате разборок был убит человек. Инцидент произошёл в минувшую субботу, 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Челябинску. Двое участников конфликта в возрасте 32-х и 25-ти лет получили ранения, для одного из мужчин ранение оказалось смертельным. По предварительной информации, стреляли из пневматического пистолета.

Расследование передали в следственное управление СК РФ по Челябинской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что третий участник конфликта, подозреваемый в совершении преступления, задержан. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина.

«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. На данный момент рассматривается вопрос о предъявлении обвинения», - прокомментировали в региональном управлении Следственного комитета.

Там также добавили, что подробности конфликта смогут озвучить позднее.