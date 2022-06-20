20.06.2022
В Челябинской области выросла недельная смертность от ковида
20.06.2022
В Челябинске случился сход вагона-цистерны с бензином
20.06.2022
На бывшей городской свалке Челябинска заколосятся мискантусы
20.06.2022
Челябинские архитекторы исследуют улицу Пушкина
20.06.2022
Трамвайные пути на Свердловском проспекте в Челябинске отремонтируют до конца года
20.06.2022
Знаменитую Бажовку омрачил несчастный случай с ребенком
Челябинец в ходе разборок устроил стрельбу в магазине: один мужчина ранен, второй скончался
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022