Челябинка отдала 800 тысяч рублей мошенникам, представившимся брокерами

В Челябинске местная жительница перевела мошенникам, которые представлялись брокерами, более 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Челябинску.

Как рассказала обманутая женщина, она увидела в соцсетях рекламу брокерской биржи и заказала обратный звонок. Ей перезвонила женщина, представившаяся сотрудником инвестиционной компании. Она предложила потерпевшей инвестировать денежные средства в акции. По указанию мошенницы женщина перевела 11 тысяч рублей на неизвестный счет, после чего ей поступило 150 долларов, на которые челябинка могла делать ставки. На этом мошенническая схема не закончилась.

«Далее ей позвонила другая сотрудница, которая пояснила, что для получения большей прибыли необходимо увеличить бюджет счета. Поскольку у потерпевшей не было денег, она оформила в различных банках три кредита на общую сумму свыше 800 000 рублей, обналичила их и перевела несколькими суммами на абонентские номера, указанные мошенницами. После того, как прибыль потерпевшей не поступила, а лжесотрудницы перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

В Курчатовском отделе полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 (Мошенничество). Преступникам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Лица мошенников устанавливаются.

В УМВД России по Челябинску напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при выборе брокерских компаний.

Перед тем, как производить внесение денежных средств, необходимо внимательно изучить официальную информацию о брокере и его регламент. Следует помнить, что для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли новичкам, отсутствие регистрации.

Если противоправное деяние все-таки произошло и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения правонарушения.