Челябинка перевела на «безопасный» счет почти два миллиона рублей

Жительница Челябинска перевела мошенникам свыше 1,7 миллиона рублей. Она брала кредиты и занимала деньги у знакомых. Возбуждено уголовное дело.

В Отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску обратилась 60-летняя женщина заявлением о том, что у нее обманным путем были похищены денежные средства в сумме свыше 1 700 000 рублей. Она рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Для того, чтобы аннулировать заявку, необходимо самой оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Потерпевшая, поверив мошеннику, оформила кредит в сумме более 300 000 рублей, обналичила его и перевела через банкомат несколькими переводами на указанные счета.

«Через некоторое время злоумышленник вновь позвонил потерпевшей и сказал, что данных средств недостаточно, чтобы отменить заявку. По этой причине необходимо оформить еще два кредита, что женщина и сделала, оформив в отделении банков кредиты на сумму более 230 000 и 400 000 рублей. Кроме того, находясь под влиянием злоумышленника, потерпевшая заняла у родных и друзей денежные средства в сумме более 780 000 рублей, которые также отправила на «безопасный счет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Возбуждено уголовное дело.

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, на вас пытаются оформить кредит, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк», - говорит начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Александр Чучвага.

Если противоправное деяние уже произошло, вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14, 02.