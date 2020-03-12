Челябинка, скрывшая убийство собственного мужа, осталась на свободе

В Челябинске вынесен приговор 26-летнему местному жителю, который на почве ревности убил мужа своей любовницы. Его дама сердца помогла вывезти труп супруга и закопать на свалке.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя и 32-летней жительницы региона. Мужчина признан виновным в убийстве, а женщина в укрывательстве преступления.

Убийство было совершено на территории садового участка «Юбилейный – 1». Было установлено, что обвиняемые встречались порядка двух лет. В какой –то момент муж женщины заявил, что он будет продавать жилье в Челябинске и переезжать на постоянное место жительство в Алтайский край. Детей он также намерен был забрать с собой. Дама пожаловалась на такое решение супруга любовнику и тот решил с ним поговорить по душам. Разговор закончился убийством.

«Обвиняемый в ходе конфликта на почве ревности нанес потерпевшему удары тупым предметом и причинил несколько ножевых ранений в грудную клетку. В это время, обвиняемая, также находясь на указанном садовом участке, убедившись в смерти супруга, оказала содействие в сокрытии следов преступления, предоставив обвиняемому свой автомобиль, с помощью которого они совместно отвезли труп потерпевшего на безлюдный участок местности, на котором расположена свалка, где мужчина закопал труп потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На следующий день женщина отправилась в полицию и сообщила стражам порядка, что ее супруг пропал.

Судом мужчине назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.