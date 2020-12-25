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Челябинку будут судить за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летний местной жительницы, которая обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении мужчины, а также последующим его убийстве.

История, шокирующая своей жестокостью, произошла в 2020 году в Рождество. Обвиняемая со своим знакомым распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Дама оказалась слишком вспыльчивой. Сначала избила мужчину кафельной плиткой. Удары она наносила по голове и телу. Когда собутыльник упал на пол, женщина прыгала у него на голове.

«Затем он обмотала мужчине скотчем руки и ноги, совершила насильственные действия сексуального характера, после чего удушила, надев на голову полиэтиленовый пакет», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.