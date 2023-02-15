Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале

Сегодня, 15 февраля, в Челябинском областном суде начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителей Челябинска, которые обвиняются в совершении убийства 18-летней дочери подсудимой.

Напомним, что тело 19-летней девушки прошлым летом обнаружили на станции сортировки мусора. По версии следствия, мужчина проводом задушил дочь сожительницы, при этом мать держала ее за руку, чтобы девочка не сопротивлялась. Ночью пара спрятала труп в мусорном контейнере.

В судебном заседании стороной обвинения заявлено ходатайство об изменении ранее избранной в отношении подсудимой Дейненко меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

«Свое ходатайство государственное обвинение мотивировало тем, что мать убитой 25 января 2023 покинула пределы Челябинска для участия в съемках телевизионной программы «Мужское/Женское» в Москве, в ходе которых обсуждались детали обстоятельств совершенного преступления. Тем самым она нарушила ранее избранную меру пресечения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд удовлетворил доводы стороны обвинения, изменил меру пресечения, взяв женщину под стражу в зале суда.