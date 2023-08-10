Челябинская таможня конфисковала более 300 килограммов меда и курта из Таджикистана

Сотрудники таможенного поста челябинского аэропорта за семь месяцев работы международного терминала пресекли 283 факта несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров.

Все нарушения зафиксированы на рейсах авиасообщением с Таджикистаном. В основном пассажиры пытались ввезти курт (кисломолочный продукт) и мед без заводской упаковки и соответствующих товаросопроводительных документов. Всего за семь месяцев задержано около полутонны подобной продукции.

«В соответствии с законодательством опасные с ветеринарно-санитарной точки зрения продукты без заводской упаковки запрещены к ввозу», - отметил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Челябинска Алексей Алексеев.

По его словам, в расчете на одно физическое лицо разрешен ввоз до пяти килограммов продуктов растительного происхождения (кроме семян, семенного материала, посадочного материала, картофеля) и до пяти килограммов продуктов животного происхождения.

«Важно: допускается ввоз только готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке», - подчеркнул Алексей Алексеев.

Лидерами нарушений среди товаров оказались: мед (255 килограммов) и курт (84 килограмма). Подозрительные продукты конфискованы, сообщила пресс-секретарь Челябинской таможни Анастасия Николаева.