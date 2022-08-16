Челябинские матросы спасли на пляже овцу

В Челябинске матросы-спасатели пляжа «Шершневский» вытащили овцу из воды. Она еле держалась на плаву и была без сил, самостоятельно выбраться из воды у нее не было шансов.

Как сообщили в пресс-службе ПССВО Челябинска, во время осмотра акватории спасатели заметили овцу. Они эвакуировали ее в лодку и доставили на берег. Животное увезли в ветеринарную клинику.