Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной

Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона сегодня утром, шестого июля, работают на тушении пожара в производственном здании по улице Мраморной.

Как сообщают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, в цехе горит масло в трансформаторе.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Угроза распространения огня отсутствует.

К тушению пожара привлечено восемь основных единиц пожарной техники, 37 человек личного состава.

В 9.45 объявлена ликвидация открытого горения.