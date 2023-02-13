Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей

Челябинский областной суд оставил под арестом вице-мэра Миасса Арсена Симонова.

Чиновника, обвиняемому в получении взятки, 20 января отправил в СИЗО на два месяца Центральный районный суд Челябинска. Вышестоящая судебная инстанция сегодня, 13 февраля, оставила постановления райсуда без изменения, приняв во внимание позицию прокурора.

Следствие считает, что Арсен Симонов через посредника получил от бизнесмена взятку в размере 50 тысяч рублей за содействие в заключении муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по сносу многоквартирных домов в Миассе и за общее покровительство при последующем выполнении работ в рамках этого контракта.

«Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие у обвиняемого намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сторона защиты просила для Симонова домашний арест, однако областной суд решил, что он должен остаться в СИЗО.

Напомним, вице-мэр Миасса был задержан силовиками 19 января 2023 года, в этот же день ему предъявили обвинение в получении взятки.