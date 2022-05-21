Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании

Челябинский облсуд отказал в удовлетворении жалобы организатору преступного сообщества Валерию Коваленко, экстрадированному в Россию из Испании.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в ходе предварительного расследования установлено, что в июне 2016-го года Коваленко создал и в дальнейшем руководил ОПГ, участники которого похищали деньги граждан под предлогом возврата компенсации за приобретенные ими якобы контрафактные биологически активные добавки.

Потерпевшим был причинен ущерб на сумму не менее 55-ти миллионов рублей.

Суд вышестоящей инстанции оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от пятого мая 2022 года, которым Коваленко была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до десятого августа текущего года.

В судебном заседании,которое состоялось вчера, 20-го мая, обвиняемый заявлял о своей невиновности, а сторона защиты просила избрать Коваленко меру пресечения в виде домашнего ареста либо иную, не связанную с лишением свободы.