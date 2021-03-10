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Челябинский полицейский, получивший взятку от риелторов, останется под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста начальнику отдела управления собственной безопасности ГУ МВД региона Леониду Галанину. Он пробудет в СИЗО до 17 апреля.

Сегодня, десятого марта, по результатам апелляционного рассмотрения оставлена без изменения мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная Центральным районным судом Челябинска в отношении начальника отдела управления собственной безопасности ГУ МВД региона, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Леонид Галанин преступление совершил более пяти лет назад. Тогда он еще работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениям полиции Копейска.

По предварительным данным, в качестве взятки Галанин получил от риелторов жилое помещение, которое те обманом похитили у женщины с ребенком.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Мера пресечения ранее избрана на два месяца, до 17 апреля 2021 года.