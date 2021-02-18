В Челябинске сотрудники ФСБ задержали полицейского

В Челябинске за взятку сотрудники УФСБ региона задержали начальника оперативно-разыскной части по собственной безопасности ГУ МВД Леонида Галанина.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, Леонид Галанин преступление совершил более пяти лет назад. Тогда он еще работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениям полиции Копейска.
По предварительным данным, в качестве взятки Галанин получил от риелторов жилое помещение, которое обманом похитили у женщины с ребенком.
В ближайшие дни Галанину планируют избрать меру пресечения.
В пресс-службе регионального полицейского главка от комментариев воздержались.