Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве

Восьмого августа Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Дмитро Новикова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 20 июля 2022 года, которым Новикову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, генеральный директор ООО «ЮБисИ» и ООО «Спиднет 24» Дмитро Новиков обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

По данным следствия, мужчина вместе соучастниками обманывал доверчивых людей под предлогом заработка на криптовалюте и покупке акций.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Новикова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Он предоставлял соучастникам, которые звонили доверчивым жителям Челябинской области, интернет-трафик и номерные емкости для ip-телефонии и обманывали.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Новикова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Суд отказал. Дмитро Новикову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа 2022 года.