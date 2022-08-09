09.08.2022
Объем вкладов жителей Уральского федерального округа за год вырос на 50 миллиардов рублей
09.08.2022
Подросток натравил собаку на челябинку из-за сделанного замечания
09.08.2022
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
09.08.2022
На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования
09.08.2022
В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути
09.08.2022
«Балаганчик сказок» даст уличные спектакли в трех городах Челябинской области
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
05.08.2022
Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд
18.07.2022
Ущерб – восемь миллионов: южноуральские полицейские задержали мошенника из Московской области
18.07.2022
Аферисты обманули озерчанку в социальной сети от имени «сестры»
14.07.2022
Полицейские Магнитогорска задержали студентов-мошенников из Башкортостана
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022