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Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок

Челябинское УФАС России возбудило два дела в отношении МКУ «Городская среда» за бездействие по демонтажу парковок. Об этом сообщили в антимонопольной службе. 

Челябинское УФАС уже выдавало МКУ “Городская среда” предупреждения, что нужно демонтировать парковки возле дома №380 на проспекте Победы и около дома №12А/1 на улице Набережной. 

“В связи с неисполнением предупреждений в установленный срок Челябинское УФАС России возбудило антимонопольные дела”, - сообщили в Челябинском УФАС.

В свою очередь МКУ «Городская среда» обжалует правомерность предупреждений службы в Арбитражном суде Челябинской области.

“Челябинское УФАС России указало, что нестационарные объекты, установленные на момент выявления без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю или документов на размещение таких нестационарных объектов, подлежат демонтажу, - пояснили в Челябинском УФАС. - При этом к нестационарным объектам относится оборудование автостоянок и парковок, не являющихся объектами недвижимости”.

Незаконно размещенные нестационарные объекты выявляет Управление развития и благоустройства городской среды Челябинска. Информация направляется в адрес уполномоченного на работы по демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов муниципального учреждения. В Челябинске эта работа возложена на МКУ «Городская среда».

“В результате бездействия учреждения могли быть созданы дискриминационные условия посредством предоставления преимущественных условий осуществления деятельности отдельным хозяйствующим субъектам в отсутствие правовых оснований”, - добавили в антимонопольной службе. 

 

Дело возбудили по части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

Парковки
УФАС
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Кунашакского района (Челябинская область) бьют тревогу - уже не первый день фиксируются вы
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06.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области задержаны местные жители, подозреваемые в участии в деятельности запрещенно
06.07.2021

В Челябинской области задержаны члены террористической организации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.07.2021

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06.07.2021 12:29

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06.07.2021 12:28

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В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом

02.07.2021 11:58

Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника

02.07.2021 11:38

Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку

02.07.2021 11:23

ММК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса