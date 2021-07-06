Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок

Челябинское УФАС России возбудило два дела в отношении МКУ «Городская среда» за бездействие по демонтажу парковок. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

Челябинское УФАС уже выдавало МКУ “Городская среда” предупреждения, что нужно демонтировать парковки возле дома №380 на проспекте Победы и около дома №12А/1 на улице Набережной.

“В связи с неисполнением предупреждений в установленный срок Челябинское УФАС России возбудило антимонопольные дела”, - сообщили в Челябинском УФАС.

В свою очередь МКУ «Городская среда» обжалует правомерность предупреждений службы в Арбитражном суде Челябинской области.

“Челябинское УФАС России указало, что нестационарные объекты, установленные на момент выявления без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю или документов на размещение таких нестационарных объектов, подлежат демонтажу, - пояснили в Челябинском УФАС. - При этом к нестационарным объектам относится оборудование автостоянок и парковок, не являющихся объектами недвижимости”.

Незаконно размещенные нестационарные объекты выявляет Управление развития и благоустройства городской среды Челябинска. Информация направляется в адрес уполномоченного на работы по демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов муниципального учреждения. В Челябинске эта работа возложена на МКУ «Городская среда».

“В результате бездействия учреждения могли быть созданы дискриминационные условия посредством предоставления преимущественных условий осуществления деятельности отдельным хозяйствующим субъектам в отсутствие правовых оснований”, - добавили в антимонопольной службе.

Дело возбудили по части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.