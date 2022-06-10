Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей

Советский суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, который получил почти полумиллионную взятку за общее покровительство при заключении контракта на поставку тепловизоров для МФЦ.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Советского районного суда Дарья Белюшина, изначально Извекову грозил штраф в размере 33 миллионов 500 тысяч рублей. Он был снижен с учетом содержания под стражей до 22 миллионов 500 тысяч рублей.

Также Извекову запрещено занимать должности на государственной службе сроком на четыре года.

По версии следствия, подозреваемый в 2020-м году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Речь идет о заключении контрактов на поставку тепловизоров для МФЦ.

По данным силовиков, деньги Олегу Извекову передал представитель компании, к которой имеет отношение его друг Вячеслав Бежин, также ставший фигурантом уголовного дела по статье «Дача взятки».

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, Олег Извеков является фигурантом и другого уголовного дела. Извеков обвиняется в даче взятки первому заместителю главы Саткинского муниципального района Павлу Баранову. В отношении экс-чиновника из Челябинска возбуждено уголовное дело по части второй статьи 291 УК РФ «Дача взятки», в отношении первого зама главы Саткинского района – по части второй статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По собственным данным агентства «Урал-пресс-информ», Олег Извеков в декабре 2019-го года, исполняя обязанности заместителя директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», дал взятку в размере ста тысяч рублей Павлу Баранову за общее покровительство при реализации «Ростелекомом» в городе Сатка проекта министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации «Умный город» (национальные проекты «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда»).