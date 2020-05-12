Челябинского полицейского подозревают в изнасиловании дубинкой задержанного

В Челябинске сотрудника патрульно-постовой службы Ленинского района подозревают в избиении и изнасиловании пьяного задержанного. Представители силовых структур от официальных комментариев пока воздерживаются.

Факт надругательства над задержанным агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, инцидент имел место быть шестого мая. В отдел полиции Ленинского района сотрудниками ДПС был доставлен пьяный мужчина. Один их сотрудников правопорядка его избил и надругался дубинкой. У мужчины серьезные повреждения внутренних органов.

В пресс-службе регионального полицейского главка пообещали ситуацию прокомментировать позднее. Старший помощник руководителя следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков также сообщил, что информация уточняется.