Челябинскому полицейскому, обвиняемому во взятке, продлили меру пресечения

Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения начальнику отдела управления собственной безопасности ГУ МВД региона Леониду Галанину, обвиняемого в получении взятки от риелторов в виде жилого помещения. Срок содержания под стражей продлили до 26 мая, сообщили в пресс-службе облсуда.

Защита Галанина в апелляционной жалобе просила отменить постановление Центрального районного суда от 14 апреля, который продлил срок содержания в СИЗО до 26 мая.

«В апелляционной жалобе сторона защиты просила отменить постановление суда первой инстанции, изменить меру пресечения подзащитного на домашний арест или запрет определенных действий», - пояснили в пресс-службе облсуда.

Леониду Галанину вменяют два преступления по факту превышения должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) и одно преступление по факту получения взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Напомним, по предварительным данным, обвиняемый получил от риелторов жилое помещение, которое было похищено у женщины с ребенком.