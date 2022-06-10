Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» Алёну Кожеву задержали сотрудники полиции. Сейчас она находится в Центральном РУВД г. Челябинска. Об этом Алёна Кожева сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ». По её словам, сейчас правоохранители берут у неё показания.

«Сегодня меня забрали с работы. Сейчас берут показания по факту того, что жители ЖК «Ньютон» и Тополиной аллеи собирались восьмого июня на месте вырубки леса. Как мне сказали, был получен рапорт из отдела по борьбе с экстремизмом. В нём утверждается, что в этот день якобы был организован несанкционированный митинг. Даю объяснения, что люди пришли, чтобы понять, на каких основаниях ведётся вырубка», - сообщила представитель инициативной группы жителей микрорайона.

Алёна Кожева добавила, что люди хотят высказать своё мнение по поводу сомнительной стройки катка УралГУФК, а также привлечь внимание СМИ к этой проблеме. Сейчас челябинцев вытесняют с места вырубки леса, рассказала активистка.

В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что сотрудниками полиции Челябинска принимаются меры к охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на месте сбора людей, недовольных проектом застройки в Центральном районе города.

«Часть жителей района считают, что при застройке пострадает зеленая зона. Сотрудники полиции с пониманием относятся к обеспокоенности жителей экологической ситуацией, но вместе с тем напоминают о необходимости соблюдения законодательства и предупреждают, что за нарушения порядка проведения собрания, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований и порядка участия в них наступает административная ответственность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», - прокомментировали задержание в ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что вчера, девятого июня, на стройплощадку приезжал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Защитники леса указали на нарушение строительных норм, а также выразили своё несогласие с вырубкой деревьев до вынесения по этому делу судебного решения. Глава района пообещал довести пожелания людей до мэрии. Спустя несколько часов после встречи Виктор Ереклинцев заверил активистов, что деревья не будут вырубать, пока вокруг участка не возведут ограждение. Об этом в своём Телеграм-канале сообщила депутат Центрального района Ирина Гладышева.

Ранее прокуратура обязала мэрию поставить данный земельный участок на кадастровый учёт в качестве «городского леса». Этот статус гарантировал бы сохранение зелёных насаждений, поскольку любое строительство на территории земель лесного фонда запрещено. Предписание выполнено не было, а разрешение на снос деревьев выдано. Действия муниципальных властей активисты оспаривают в суде. На время рассмотрения дела общественники попросили запретить строительные работы на спорном участке. Суд в обеспечении иска отказал. На днях проверку законности стройки начала Генпрокуратура России.

Напомним, что каток должен стать частью спорткомплекса стоимостью около 420 миллионов рублей. Контракт был заключен в декабре 2021 года. Объект собираются сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.