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Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в новогодние праздники от пожаров

Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в новогодние праздники от пожаров

Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в результате пожаров в новогодние праздники. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 12 января.

«Пострадали четыре многодетные семьи. Эти семьи не состояли у нас на учете. Это достаточно благополучные семьи. Помощь им будет оказана», - рассказала Ирина Гехт.

По ее словам, по трем многодетным семьям готовятся отдельные распоряжения по оказанию материальной помощи.

У одной пострадавшей семьи, у которой на пожаре сгорел дом, есть второй дом. «Поэтому им будет оказана материальная помощь по утрате имущества», - уточнила Ирина Альфредовна.

Напомним, пятого января огонь оставил без крова многодетную семьи с пятью детьми в поселке Каменная речка (Троицкий район). Помимо дома сгорели сарай и баня. Но у семьи в поселке есть дом, оставшийся по наследству от бабушки. Он пригоден для проживания, уточнили в мэрии.

В Кыштыме шестого января сгорел частной дом семьи, которая воспитывает пятерых детей. Как сообщили в администрации города, семье предоставлено временное жилье (двухкомнатная квартира). Проживать в ней семья сможет до тех пор, пока не будет решён жилищный вопрос.

В новогодние каникулы также сгорел дом у медработника дорожной больницы Челябинска Ольги Новиковой. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства области оказать всестороннюю помощь медику и её семье, пострадавшей при пожаре.