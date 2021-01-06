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В Троицком районе многодетная семья лишилась жилья из-за короткого замыкания

В поселке Каменная речка (Троицкий район, Челябинская область) огонь уничтожил дом, сарай и баню многодетной семьи. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Пятого января около 23 часов на пункт пожарной части Троицкого района поступило сообщение о пожаре жилом доме в поселке Каменная речка. На момент вызова огнеборцев в помещении находились пять человек.

По предварительным данным, глава семьи с супругой и младшей дочерью отправились в гости в соседний населенный пункт, оставив имущество под присмотром старшего сына (ему 23 года) и снохи. В доме также находились еще трое детей - две дочери и сын.

«Примерно в 22.30 сын вышел на крыльцо и увидел, что горит кровля бани. К сожалению, здания располагалась слишком близко друг к другу (на расстоянии порядка одного метра), и было понятно – огонь вот-вот перекинется на дом. На момент прибытия пожарных внутри здания уже никого не было - все благополучно вышли на улицу», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

По одной из версий, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в бане, а отсутствие противопожарных разрывов сделало свое дело – сгорела и баня, и дом, и сарай.

Фото: МЧС по Челябинской области