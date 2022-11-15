Чиновники заплатят компенсацию за искусанного собакой ребенка

Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора Коркино (Челябинская область) о выплате родителям семилетней девочки компенсации морального вреда, полученного в результате укуса бездомной собаки.

Судом установлено, что летом 2021 года семилетняя девочка во дворе многоквартирного жилого дома играла с детьми в песочнице. На нее напала бездомная собака и укусила за руку.

«В результате произошедшего ребенку причинены телесные повреждения, физическая боль и психологический стресс. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в защиту прав несовершеннолетней», - сообщили в прокуратуре региона.

По решению суда с администрации Коркинского муниципального района взыскана компенсация морального вреда в размере 35 тысяч рублей. Чиновники не согласились с таким решением и обжаловали его.

Апелляционным определением областного суда решение о выплате компенсации оставлено без изменений.