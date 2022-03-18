Чиновников из Златоуста отправили в СИЗО

Заместитель начальника управления ЖКХ администрации Златоуста (Челябинская область) Владимир Горбунов и заместитель руководителя муниципального учреждения «Благоустройство» Антон Нагаев заключены на два месяца под стражу. Уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки».

Решение о заключении под стражу по ходатайству следователя в четверг, 17 марта, принял городской суд Златоуста. Об этом сообщила старший помощник руководителя прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия в 2020 году обвиняемый Антон Нагаев, являясь заместителем директора МБУ «Благоустройство» похитил не менее пяти миллионов рублей, принадлежащих МБУ, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Владимир Горбукнов, являясь первым заместителем директора МКУ «УЖКХ», действуя группой лиц по предварительному сговору со вторым лицом, получил взятку в сумме более 1,4 миллиона рублей от предпринимателя за совершение действий, связанных с приемкой и оплатой муниципального контракта на выполнение строительных работ.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Судом обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, четвертого марта в администрацию Златоуста пришел ОМОН. Правоохранительные органы работали в управлении ЖКХ.

15 марта обыски прошли в квартире Горбунова, после этого его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Тогда же был задержан и Нагаев. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».