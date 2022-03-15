После визита силовиков в Златоуст возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения Златоуста, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщает СКР по Челябинской области, в 2020 году подозреваемый похитил средства учреждения в сумме более пяти миллионов рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Официально в СКР фамилию чиновника не называют, но, предположительно, речь едет о замначальника управления ЖКХ администрации Златоуста Владимире Горбунове.

Напомним, четвертого марта в администрацию Златоуста пришел ОМОН. Правоохранительные органы работали в управлении ЖКХ.

Сегодня, 15 марта, обыски прошли в квартире Горбунова.