15.03.2022
Новый детский сад на северо-западе Челябинска перейдёт на полный рабочий день
15.03.2022
Участников спецоперации на Украине могут приравнять к ветеранам боевых действий
15.03.2022
В Магнитогорске жители выбирают красоту и функциональность
15.03.2022
Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили
15.03.2022
В 2022 году паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений
15.03.2022
На Таганае спасатели нашли тело пропавшего туриста из Перми
После визита силовиков в Златоуст возбуждено уголовное дело
24.02.2022
В память о полковнике Гусакове южноуральские ветераны ФСБ взяли в руки кий
21.02.2022
Благодаря УФСБ Челябинской области наказан посредник в передаче взятки налоговикам из Магнитки
11.02.2022
В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
10.02.2022
Задержан лжетеррорист из Челябинска, «минировавший» социальные объекты по всей стране
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022