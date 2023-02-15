Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток

В Челябинской области сотруднику управления Гостехнадзора регионального министерства сельского хозяйства Дамилю Хусаинову предъявлено обвинение в получении взяток.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, по версии следствия, Хусаинов в апреле 2022 года получил от двух местных жителей взятки в сумме 25 тысяч и 13,3 тысячи рублей за выдачу водительского удостоверения категории «В, С» на право управления трактором без прохождения профессиональной переподготовки и сдачи экзаменов.

Возбуждено два уголовных дела по части третьей статьи 290 УК РФ - «Получение взятки». Кунашакским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.