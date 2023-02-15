15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
15.02.2023
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
15.02.2023
«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии
15.02.2023
Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 года колонии
14.02.2023
Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест
09.02.2023
Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023