Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу

Суд отказался изменять меру пресечения бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере.

Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 28 декабря 2022 года ему был продлен срок заключения под стражей на период рассмотрения уголовного дела до десятого апреля 2023 года.

«Не соглашаясь с принятым решением, адвокаты просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества – домашний арест или запрет определенных действий. Стороной защиты обращено внимание на исключительно положительные сведения о личности подсудимого», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Сегодня. 18 января, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы защитников, с учетом позиции стороны обвинения оставил меру пресечения без изменения.

Напомним, по версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2021 года Белавкин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. В частности, Белавкин принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков для близких родственников, денежные средства на приобретение которых Белавкин «забыл» отразить в ежегодных справках о доходах и расходах.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.