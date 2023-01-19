Дело об убийстве челябинки, чье тело нашли у мусоперерабатывающего завода, передано в суд

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве молодой девушки из Челябинска, совершенном матерью и ее сожителем.

Тело девушки было найдено на территории мусоперерабатывающего завода.

Преступление было совершено 31 июля 2022 года. По предварительным данным, в ходе бытового конфликта отчим задушил девушку. Во время убийства мать девушки удерживала ее руку в целях предотвращения сопротивления.

После убийства они спрятали труп потерпевшей в мусорном контейнере.

Как сообщили в прокуратуре региона, уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.