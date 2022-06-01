Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования региона Елены Морданенко, обвиняемой в получении взятки

Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

По данным следствия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, в период 2019-2021 обвиняемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники.

В конце апреля силовики сообщили о возбуждении еще двух уголовных дел в отношении чиновницы. Были вскрыты два новых эпизода взяток по 150 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.