Депутат Госдумы Белоусов получил десять лет колонии

Сегодня, третьего августа, Московский городской суд признал виновным в получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Также он лишен права занимать руководящие должности после отбытия наказания и всех государственных наград.

Наказание депутату Вадиму Белоусову назначили заочно из-за его неявки в суд. Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», во второй день оглашения приговора депутат Государственной Думы не явился в суд.

ТАСС цитирует приговор суда:

«Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ –«Получение взятки организованной группой в особо крупном размере». Назначить подсудимому десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 миллионов рублей».

Наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.

Другую фигурантку дела - бывшего главного бухгалтера челябинского "Первого хлебокомбината" и, как сообщалось, тещу Белоусова Маргариту Бутакову - с учетом 80-летнего возраста, психического состояния и хронических заболеваний суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 500 миллионов рублей.

Напомним, изначально обвинение просило для Белоусова 14 лет лишения свободы, а для Бутаковой – четыре.

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.