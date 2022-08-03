03.08.2022
Полицейские помогли группе туристов из Курганской области, которые застряли на трассе
03.08.2022
Челябинцев приглашают на «Оранжевый мяч»
03.08.2022
Выплаты ко Дню пожилого человека южноуральцы начнут получать в августе
03.08.2022
СНИЛС для детей Пенсионный фонд оформляет проактивно: как родителям найти и сохранить важный документ
03.08.2022
Шредер встретился с Путиным и высказался за запуск «Северного потока-2»
03.08.2022
Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал
Депутат Госдумы Вадим Белоусов не явился в суд на оглашение приговора
02.08.2022
Началось оглашение приговора в отношении Белоусова и его тещи
08.06.2022
Гособвинение запросило для депутата Белоусова 14 лет колонии
26.02.2021
Суд по делу экс-депутата Белоусова отложили
15.01.2021
«Макфе» не вернут 30 миллионов залога, которые она заплатила за фигуранта дела Юревича
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022