Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото
Происшествия
Сегодня, 13:48

Детского тренера по кикбоксингу из Магнитогорска (Челябинская область) уволили за откровенные фото 20-летней давности. Их обнаружили в Сети коллеги Екатерины Конопенко и показали ее руководству.

Педагог допобразования магнитогорской спортшколы 41-летняя Екатерина Конопенко лишилась работы из-за разгоревшегося фото-скандала. Кто-то из ее коллег обнаружил в Сети необычные снимки и показал их руководству. После этого детского тренера по кикбоксингу буквально затравили на работе.

«Директор организовала собрание и на экране перед всеми сотрудниками показала мои фотографии, пытаясь добиться общественного порицания в духе 37-го года. Кроме того, мне известно, что администрация школы неоднократно демонстрировали мои фото педагогам, сопровождая это вульгарными оценками», — рассказывает Екатерина Конопенко.

По данным «КП-Челябинск», речь идет о проекте «Эксперимент», в котором она приняла участие в 2000 году. Результатом стало издании трех фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.В одном из альбомов была опубликована серия эротических фотографий Екатерины Конопенко. В то время ей было 20 лет и педагогом в спортивной школе она еще не работала.

Между тем, руководство спортшколы утверждает, что откровенные фото находятся в социальных сетях в открытом доступе. В связи с этим они отправили жалобу в аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области, по которой была инициирована прокурорская проверка.

«Установлено, что педагог в соцсетях в открытом доступе держит свои фотографии, а также фото мужчины в обнаженных видах. Это свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, которые влекут за собой ущемление прав несовершеннолетних учеников», — сообщили в прокуратуре Правобережного района Магнитогорска.

Директор спортшколы получила от прокуратуры представление. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Педагога уволили.

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