Девы-похитительницы из Каслей: дело передано в суд

В Каслях (Челябинская область) две местные жительницы предстанут перед судом за похищение человека.

По версии следствия, в ночь на 29 апреля молодые женщины (2000 и 2005 годов рождения) приехали в поселок КисегачИ похитили 54-летнюю жительницу поселка.

Перевезя потерпевшую в багажнике автомобиля в Касли, обвиняемые удерживали женщину в квартире периодически нанося побои.

Затем соучастницы вывезли потерпевшую в лес на территории Каслинского района, где высказали угрозу убийством и потребовали копать руками яму, в которой она будет похоронена после убийства. Потерпевшая в сложившейся обстановке восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых. В процессе копания ямы злоумышленницы продолжали избивать потербевшую. А затем оставили ее ночью в безлюдном лесном массиве и скрылись.

Каслинская городская прокуратураутвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц 2000 г.р. и 2005 г.р. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.