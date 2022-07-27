Директора фирмы, которая пыталась похитить бюджетные деньги при реконструкции стадиона «Центральный», оставили на свободе

Центральный районный суд Челябинска признал виновной директора ООО «Русэнергострой» в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество», которая предоставила на оплату акты фактически невыполненных работ по реконструкции футбольного поля и теплового пункта подогрева газона стадиона «Центральный» на сумму более 19 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, денежные средства были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Преступление выявили сотрудники УФСБ в декабре 2019 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в декабре 2019-го года по факту попытки хищения бюджетных денег при реконструкции стадиона «Центральный» было возбуждено уголовное дело, что стало следствием прокурорской проверки исполнения требований законодательства при замене покрытия футбольного поля на данном спортивном объекте.

По версии следствия обвиняемая, являясь руководителем организации-подрядчика, в период с августа по ноябрь 2019 года, выполняя работы в рамках контракта по капитальному ремонту теплового пункта и футбольного поля с искусственным покрытием стадиона «Центральный» в Челябинске, произвела поставку футбольного поля с покрытием и четырех насосов, не соответствующих условиям контракта, при этом предоставила акт о приемке выполненных работ, содержащий ложные сведения о поставке оборудования в соответствии с условиями контракта и технического задания.

Факт предоставления документов с ложными сведениями был выявлен при проверке сотрудниками МБУ «Стадион «Центральный».