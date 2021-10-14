Диверсия? Власти Советского района заявили об умышленном поджоге торгового прилавка для садоводов-пенсионеров

В Советском районе Челябинска сегодня ночью, 14-го октября, сгорел один из уличных торговых прилавков для садоводов-пенсионеров, установленный районными властями на улице Кузнецова в поселке АМЗ.

«Есть основания считать, что это был умышленным поджог. Видимо, кому-то не нравится, что мы боремся с несанкционированной торговлей, демонтировали множество незаконных киосков в этом месте и провели оперативное благоустройство территории, чтобы предотвратить практику возврата таких киосков на прежнее место», - заявили в администрации Советского района.

Заявление в полицию и справка о сумме причиненного ущерба подготовлены. Будет проведено расследование. Власти района надеются, что виновные будут установлены и наказаны.

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«Случай вопиющий, но он не остановит нас в стремлении наводить порядок. Практика создания сезонных ярмарок и комфортных условий для торговли садоводов будет продолжена», - подчеркнули в администрации.

Еще несколько типовых прилавков власти Советского района уже установили в поселке Новосинеглазово на улице Челябинская. Депутат Дмитрий Никитин, являющийся одним из инициаторов обновления, побывал на импровизированном мини-рынке, пообщался с пенсионерами, торгующими продуктами домашнего производства и выслушал множество слов благодарности за проведенные изменения.

Напомним, буквально неделю назад администрация Советского района пожаловалась на испорченное благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы, а также сообщила о фактах вандализма в отношении здания бывших железнодорожных касс и порче малых архитектурных форм, а именно светящихся качелей в сквере на площади Революции.