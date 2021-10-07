Зря плитку клали, стены закрашивали: в Советском районе Челябинска зафиксированы факты вандализма

Администрация Советского района Челябинска опубликовала пост о фактах вандализма в отношении объекта благоустройства – пешеходной зоны улицы Свободы, здания бывших железнодорожных касс и новых малых архитектурных форм.

«Всего десять дней прошло после нашей последней публикации про вандализм, а мы снова вынуждены возвращаться к этой теме. Не успели порадоваться новому плиточному покрытию на улице Свободы, как уже нужно думать о работах по его частичной замене», - сокрушаются районные власти.

В администрации сообщили, что нарушение заактировано, виновные установлены, претензионная работа юристами комитета дорожного хозяйства инициирована, «но поражает само отношение к новому благоустройству и к результатам чужого труда».

Как отмечают в районной администрации, никто не утруждается согласованиями работ с муниципальными структурами, не заморачивается с анализом последствий.

«Другие примеры. По нашим обращениям, собственники помещения бывших ж/д касс неоднократно отмывали и красили фасад, однако уродливые надписи появляются снова и снова. После реставрации светящихся качелей в сквере на площади Революции не прошло и двух месяцев. Сейчас пластик снова изрисован, проводка выдрана, и мы опять вынуждены их демонтировать для восстановительных работ. При этом нам почему-то не попадаются возмущенные отзывы по данным проблемам в публикациях популярных блогеров или общественников с активной жизненной позицией. Наоборот, зачастую в их пабликах звучит поддержка подобным наглядным выражениям молодежной субкультуры. Мы же считаем, что это обычный вандализм и призываем всех, кто формирует общественное мнение, создавать атмосферу нетерпимости к наплевательскому отношению к результатам благоустройства, к порче муниципального имущества, к любым проявлениям вандализма», - подчеркнули в администрации Советского района Челябинска (и это совершенно правильная позиция).