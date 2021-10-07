07.10.2021
Зря плитку клали, стены закрашивали: в Советском районе Челябинска зафиксированы факты вандализма
07.10.2021
Клиенты ВТБ в Челябинской области на треть увеличили спрос на автокредиты
07.10.2021
Волонтеры вручили пенсионерам подарки от Благотворительного фонда РМК
07.10.2021
НМУ установились на территории уже шести городов Челябинской области
07.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое октября
07.10.2021
7 октября — Всемирный День действий профсоюзов «За достойный труд!»Жить мы стали лучше! А по факту…
Зря плитку клали, стены закрашивали: в Советском районе Челябинска зафиксированы факты вандализма
20.04.2021
В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
22.12.2020
В Златоусте неизвестные испортили лед для новогодних детских городков
08.11.2019
В Челябинске 10-летние вандалы повредили мемориал воинам-афганцам
25.05.2018
Пьяный челябинец разгромил мемориал «Вечный огонь»
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021