Дочь челябинского экс-министра культуры отправили в спецприемник

Центральный районный суд отправил дочь бывшего министра культуры Владимира Макарова и активистку штаба Навального Марию в спецприемник на восемь суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ). Об этом сообщил правозащитник Алексей Табалов.

Марию Макарову суд отправил в спецприемник вчера, третьего февраля. Всего Центральный суд рассмотрел 17 дел об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций протеста 23 и 31 января этого года.

16 дел суд рассмотрел в отношении лиц, которые участвовали в несогласованных акциях 23 января. По семи делам он вынес наказание в виде административного ареста, по пяти делам назначил административные штрафы, четыре дела передали по подведомственности в другие суды Челябинска. Еще семь находятся в производстве Центрального райсуда.

«С 31 января 2021 года по второе февраля 2021 года в Центральный районный суд Челябинска поступило четыре дела об административных правонарушениях, в отношении лиц, участвовавших 31 января 2021 года в несогласованных акциях, - говорится в сообщении Центрального суда. - По одному делу было назначено наказание в виде административного ареста. Три дела находятся в производстве Центрального районного суда Челябинска, назначены даты судебных заседаний».

Напомним, 31 января, состоялась несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По предварительной информации, в ней участвовали около двух с половиной тысяч человек. В толпе работали провокаторы. О том, что происходило на акции, читайте здесь.