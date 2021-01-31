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Челябинские силовики сдержали натиск неуправляемой толпы, вышедшей на акцию за Навального

В Челябинске сегодня, 31 января, состоялась несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на тридцать суток. По предварительной информации, в ней участвовали около двух с половиной тысяч человек. В толпе работали провокаторы. Задержано порядка двадцати челябинцев.

Как обещали силовики, в день несанкционированной акции в поддержку Навального было перекрыто движение транспорта в центре Челябинска и ограничено передвижение переходов. Территория возле памятника Курчатову была оцеплена ОМОНом.

Изначальна эта акция начиналась вроде бы спокойно. Народу собралось не так много - всего около 500 человек. Они разместились перед одним из зданий ЮУрГУ. А потом начались провокации в толпе. Начало им положил член национального освободительного движения Сергей Ворончихин, который провоцировал людей на конфликты. Его мгновенно скрутил спецназ. Собравшиеся скандировали силовикам: «Молодцы!», но больше таких слов стражи порядка в свой адрес на акции уже не слышали.

В толпе собравшихся появились новые провокаторы, которые стали нагнетать обстановку, создавать протестные настроения. Вот тогда начались жесткие задержания. Спецназ использовал дубинки.

После этого на проспект Ленина стала пробиваться другая толпа, а это уже более двух тысяч человек. Среди них было очень много подростков, их также задерживали силовики. ОМОН стоял «живым» щитом и не пускал участников несанкционированной акции в центр города. Тогда челябинцы с криками «Свободу Навальному!» решили до конечной точки своего маршрута (Бульвар Славы) пробираться через территорию парка имени Гагарина. Там возникла очередная стычка с силовиками, которых провокаторы забросали снежками.

Провокаторы, кстати, действовали весьма организовано, общаясь между собой по рациям, и давали советы, что говорить и делать и как настраивать участников этого шествия.

На выходе из парка Гагарина митингующим удалось разорвать «живой» щит из силовиков и выбраться в центр Челябинска. Но вот уже тогда появилось ощущение, что мало кто из людей понимает, что он делает в этой толпе. Уже никто из них и не вспоминал про оппозиционера Навального, собственного ради которого и затевалась несанкционированная акция. Вся агрессия уже была направлена на полицейских. Челябинцы, как зомбированные, требовали уже только одного: «Пропустите».

Силовики продолжали неустанно защищать общественный порядок, оберегая тем самым местных жителей от возможных неприятностей, которые могла им причинить неуправляемая толпа.

Самые упорные снова и снова прорывались через оцепление, жесткие задержания продолжались. В итоге стойкие участники несогласованной акции добрались сначала до Алого поля, затем и до пешеходной Кировки. Там самых буйных тоже задержали силовики. А пыл толпы стал угасать, участников несанкционированной акции становилось все меньше.

До конечной точки - бульвара Славы - добрались всего два или три десятка человек.

Полицейские напоминают о наказании за участие в несогласованных акциях. За несоблюдение законодательства Российской Федерации предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Участие в несогласованном публичном мероприятии может обернуться штрафом в размере до 20 тысяч рублей, обязательными работами или административным арестом на срок до 15-ти суток, а его организация - лишением свободы сроком до пяти лет.

Любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов также наказываются в соответствии с действующим законодательством.