20.09.2023
В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства
20.09.2023
Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей
20.09.2023
Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам
19.09.2023
В Миассе намерены восстановить утраченную святыню
19.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
19.09.2023
В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений
Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам
19.09.2023
В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»
18.09.2023
Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Слободского
11.09.2023
В Челябинской области адвокат сначала напугал свою клиентку, а потом «спас» и стал фигурантом уголовного дела
07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023