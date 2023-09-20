Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам

Жительница поселка Верхний Атлян в Миассе (Челябинская область) потеряла два миллиона рублей, решив заработать на бирже. Вместо крупного дохода женщина осталась без собственных накоплений и с огромным кредитом.

Очередной жертвой интернет-мошенников стала 66-летняя пенсионерка, искавшая работу через Интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшей поступил звонок от незнакомки, которая предложила заработать на бирже, используя одну из брокерских площадок. Надеясь на получение в скором времени крупного инвестиционного дохода, доверчивая женщина вложила свои сбережения, а также дополнительно оформила кредит на один миллион 460 тысяч рублей. Однако виртуальная платформа оказалась мошеннической, и женщина лишилась около двух миллионов рублей.

По данному факту в отделе МВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция призывает граждан быть очень внимательными ко всем звонкам и сообщениям, поступающим от неизвестных абонентов, ни в коем случае не передавать деньги незнакомцам, не сообщать им номера своих банковских карт и пароли, другую личную информацию.

О фактах мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции.