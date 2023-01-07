Два человека погибли в Кизильском районе после встречного столкновения

В Кизильском районе (Челябинская область) столкнулись две иномарки. Два человека погибли на месте, еще трое доставлены в больницу с различными травмами.

Авария со смертельным исходом произошла вечером шестого января на 64 километре автодороги «Магнитогорск-Кизил-Сибай».

«Водитель автомобиля «Дэу Нексия» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Камри», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Нексия» и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля «Тойота» и два пассажира доставлены в медицинское учреждение.