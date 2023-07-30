Два человека пострадали в ДТП под Миассом на трассе М-5

В Челябинской области в результате столкновения грузового и трех легковых автомобилей на трассе М-5 «Урал» пострадали два человека, сообщает Управление Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в субботу, 29 июля, около 19 часов минут на 1758 км автодороги Москва – Челябинск на территории Миасского городского округа.

По предварительным данным, неустановленный водитель фуры при перестроении с правой полосы на левую не убедился в безопасности движения. Тем самым он создал помеху для шедших в попутном направлении автомобилей ВАЗ-2115, ЗАЗ «Шанс», Lada ХRay и встречному грузовику Volvo, которые столкнулись друг с другом.

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы 42-летняя водитель ВАЗ-2115 и ее 11-летняя пассажирка.

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия и тех, кто располагает записями видеорегистраторов, просим обратиться по телефону в Дежурную часть Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области 8(35132) 9-94-02 или дежурную часть: 8(351) 256-28-08, 8(351) 251-03-21. Конфиденциальность гарантируется, заверили в ведомстве.