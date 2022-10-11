Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов

Две жительницы Златоуста (Челябинская область) лишились последних накоплений, решив заработать «легкие деньги» посредством биткоинов. Одна из потерпевших рассказала, что неизвестный по телефону представился сотрудником компании по удаленным заработкам и предложил работать из дома по два часа трижды в неделю, отдавая минимум средств. Согласившись, потерпевшая назвала свой ник в одной из социальных сетей.

«Через некоторое время ей написал злоумышленник. Он предложил проверить её кредитный потенциал для того, чтобы она смогла беспрепятственно вложиться в свою удалённую работу. Женщина, не подозревая об обмане, оформила три кредитных карты на общую сумму более 200 тысяч рублей. А чтобы заработок начал расти, необходимо было зайти на сайт обмена по криптоволюте и вложить деньги. После прохождения процедуры регистрации и оформления заявки на приобретение биткоинов, ей прислали номер банковской карты так называемого продавца. Не заподозрив обмана, потерпевшая перевела на указанный счет кредитные деньги», - рассказали в региональном полицейском главке.

Для увеличения прибыли аферисты рекомендовали женщине пригласить еще одного инвестора. Потерпевшая предложила поучаствовать в «удачной сделке» своей подруге. Та согласилась и передала потерпевшей свой телефон для осуществления необходимых операций. Женщина оформила займы на имя подруги на сумму более 1,5 миллиона рублей и, конвертировав их в биткоины на сайте, перевела на неизвестный счет. Когда мошенники предложили «увеличить» прибыль и снять ограничения за счет привлечения третьего игрока, потерпевшим стало ясно, что это обман.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».