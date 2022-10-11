11.10.2022
Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов
11.10.2022
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку
11.10.2022
В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев
11.10.2022
Игорь Бутман обещал поддержать молодежный форум джаза в Челябинске
11.10.2022
В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора
Мошенники уговорили жительниц Златоуста вложить кредитные средства в компанию по удаленному заработку
Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов
11.10.2022
Миасец под предлогом оказания юридической помощи обманывал горожан
15.09.2022
Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области
10.09.2022
Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки
10.09.2022
Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022