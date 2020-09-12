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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Магнитогорске

Происшествия
Сегодня, 15:14
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Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) в результате столкновения грузового и легкового автомобилей произошло их возгорание. Два человека сгорели заживо, еще один - девятилетний мальчик – умер по дороге в больницу.

Авария произошла вечером 11 сентября на пересечении улицы Магнитной и шоссе Космонавтов. Там столкнулись автомобиль DONGPEHG, под управлением 34-летнего водителя и Фольксваген Поло, которым управлял 38-летний водитель.На регулируемом перекрестке водитель грузовика, двигаясь на разрешающий сигнал светофора и поворачивая налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем Фольксваген Поло, который двигался на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении. После столкновения произошло возгорание автомобилей.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Фольксваген Поло 36-летняя женщина погибли на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи, несовершеннолетний пассажир, 9-летний мальчик, скончался в карете скорой помощи, пассажир 15-летняя девочка госпитализирована в отделение реанимации. В настоящий момент состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое», - рассказали в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России
по Магнитогорску.

По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом по расследованию ДТП УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью пятой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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