Екатеринбуржец осужден за попытку сбыта «синтетики» в Челябинской области

Житель Екатеринбурга получил срок за попытку сбыта крупной партии «синтетики» в Челябинской области.

Городской суд Каслей приговорил мужчину к десяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и оштрафовал на 60 тысяч рублей, признав виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области, екатеринбуржец являлся участником организованной преступной группы, причастной к незаконному сбыту наркотиков через тайниковые «закладки» с использованием интернет-ресурсов.

Сотрудники областного управления ФСБ задержали гостя из соседнего региона осенью 2021 года с крупной партией a-PVP. «Синтетику» мужчина планировал сбыть мелкими партиями на территории России через закладки в тайниках.

«При обыске в месте проживания наркодилера дополнительно обнаружены и изъяты различные наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта наркотиков. Кроме того, виновный показал сотрудникам УФСБ тайники, оборудованные на территории Свердловской области для закладок. В результате оперативно-разыскных мероприятий у него изъято свыше одного килограмма наркотических средств», - сообщили в пресс-службе управлении ФСБ России по Челябинской области.

Отметим, ранее жителя Екатеринбурга уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков.