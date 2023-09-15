15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
15.09.2023
Челябинские экстремалы закрывают летний сезон
15.09.2023
На трассе Челябинск – Харлуши водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде
14.09.2023
Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль Черноморского флота
14.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2023
Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема
Экс-чиновник челябинского минсельхоза останется под домашним арестом до седьмого ноября
13.09.2023
Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске
12.09.2023
Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс
06.09.2023
Южноуральским аграриям нужно ускориться для успешного завершения уборочной кампании
31.08.2023
Животноводы Челябинской области улучшили поголовье свиней
Не все южноуральцы соглашаются провести тестирование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023