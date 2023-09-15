Экс-чиновник челябинского минсельхоза останется под домашним арестом до седьмого ноября

Главный государственный инженер-инспектор Кунашакского района управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области Дамиль Хусаинов, обвиняемый в получении взяток, останется под домашним арестом до седьмого ноября. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения, сообщают в региональной прокуратуре.

Напомним, в феврале 2023 года Хусаинову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взяток). Кунашакским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кунашакский районный суд пятого сентября продлил срок избранной в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста до седьмого ноября 2023 года с установленными запретами и ограничениями.

Обвиняемый обжаловал постановление районного суда и просил его отменить. Он указал на незаконное продление домашнего ареста с установлением ему неконкретизированных запретов, существенно нарушающих его права и интересы, а также интересы его семьи, и просил избрать более мягкую меру пресечения.

«Судебная коллегия, рассмотрев доводы обвиняемого, с учетом позиции стороны обвинения меру пресечения оставила без изменения», - сообщили в прокуратуре.

Апелляционное решение вступило в законную силу.

По версии следствия, обвиняемый в 2022 году получил взятки от не менее 16 граждан за выдачу водительских удостоверений тракториста-машиниста категории «В», «С» без фактического обучения и сдачи экзаменов на право управления самоходными транспортными средствами.