Экс-директор медицинского колледжа Троицка остался в СИЗО

В Челябинской области экс-директор медицинского колледжа Троицка Евгений Шишкин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями по пункту «в» части третьей статьи 286 УК РФ, остался под стражей – смягчить меру пресечения своему подопечному сторона защиты не сумела.

Апелляционную жалобу на постановление райсуда о продлении Шишкину ареста сегодня, 27 января, рассмотрел Челябинский областной суд. Вышестоящая инстанция оставила без изменения постановление Троицкого городского суда о продлении бывшему директору медколледжа меры пресечения в виде заключения под стражей до четырех месяцев 28 суток (до 23 марта текущего года).

По версии следствия, обвиняемый требовал от подчиненного работника передавать ему ежемесячно денежные средства, полученные в качестве оплаты труда и стимулирующих выплат.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, за период с января по сентябрь 2022 года подчиненный передал Шишкину не менее 540 тысяч рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, Евгений Шишкин был задержан в конце сентября прошлого года и отправлен в следственный изолятор.