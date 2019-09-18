Экс-директора фирмы, которая фигурирует в деле Юревича и Белоусова, отдали под суд

В Магнитогорске (Челябинская область) пойдет под суд бывший директор «Южуралавтобана» Иван Святелик. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 800 миллионов рублей. Ранее фирма, которой он руководил, попадала в поле зрения антимонопольщиков. Выявленные ими нарушения легли в основу уголовных дел, в которых фигурируют экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Государственной Думы Вадим Белоусов.

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении бывшего директора «Южуралавтобана».

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия, обвиняемый Иван Святелик в 2013-2014 годах, являясь генеральным директором ЗАО «Южуралавтобан», уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями.

Сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила свыше 800 миллионов рублей.

Ранее фирмой «Южуралавтобан» заинтересовалась антимонопольная служба Челябинской области. УФАС еще с 2011 года обращала внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства. Тогда дорожные контракты получала именно эта компания. Регионом тогда руководил Михаил Юревич. Выявленные нарушения и легли в основу уголовного дела, в котором фигурирует много известных южноуральских личностей.

Главное следственное управление Следственного комитета России считает, что депутат Государственной Думы Вадим Белоусов входил в группу, которая в период с 2011 по 2014 год получила от представителей крупного челябинского холдинга три с половиной миллиарда рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог, а также общее покровительство в ведении бизнеса. Взятки, установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников. Контракты достались ЗАО «Южуралавтобан».

Другими участниками этой группы в следственных органах считают экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, проживающего сейчас в Лондоне и объявленного в международный розыск, а также директора московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, являвшегося помощником господина Белоусова, и его тещу — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову. Они арестованы. Бутаковой и Чуркину предъявлены обвинения в содействии в получении взяток Юревичем еще в июне 2017 года. Их обвиняют в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.

Примечательно, что 2014 году губернатором стал Борис Дубровский и конкурсы стала выигрывать компания «Южуралмост». Кстати, почти сразу же выяснилось, что у «ЮАБ» и «Южуралмоста» одно и то же руководство, совпадает часть адресов. К тому же, основной деятельностью нового подрядчика, согласно документам регистрации, является строительство, реконструкция, капремонт, текущее содержание и обслуживание автодорог, мостов и путепроводов в Магнитогорске, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях, а также в Башкортостане.

По данным антимонопольной службы, с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост». Компания была признана победителем 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей. При этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%. В 2017 году УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения между миндортрансом и «Южуралмостом». В мае Центральный аппарат ФАС России передал дело, возбужденное в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы.